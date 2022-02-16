Вышел первый полноценный трейлер мульт-спин-оффа "Пацанов"

Компания Amazon на YouTube-канале своего онлайн-сервиса Prime Video представила дебютный трейлер мультсериала "Осатанелые" (в оригинале Diabolical) - спин-офф антигеройского шоу "Пацаны". Ролик изобилует сценами жестокости, нецензурной бранью и прочим, что оправдывает возрастной рейтинг 18+.

В проекте поучаствовало множество знаменитых актеров, таких как Энди Сэмберг, Энтони Старр, Джанкарло Эспозито, Кумэйл Нанджиани, Сет Роген, Аквафина, Киран Калкин, Кристиан Слэйтер, Саймон Пегг, Майкл Сера, Кевин Смит, Дон Чидл, Джастин Ройланд и другие.

Премьера мультсериала состоится на стриминговой платформе 4 марта текущего года.