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Вышел трейлер сериала-спин-оффа "Пацанов"

Новости
    03.02.2022, 11:21
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Prime Video Фото: youtube.com/ Prime Video
Фото: youtube.com/ Prime Video

Diabolical, сериал-спин-офф ударного антисупергеройского шоу "Пацаны", обзавелся новым тизер-трейлером. Выполненным в формате рекламного ролика фаст-фуда. Видео размещено на YouTube-канале Prime Video и содержит специфический юмор. Поэтому для начала убедитесь, что вам уже есть 18.

Первый сезон анимационного спин-оффа будет состоять из восьми эпизодов, расширяя вселенную The Boys за счет "дерзких и шокирующих историй".

За кадром вы слышите голос Кристиана Слейтера. Плюс на борту Энтони "Хоумлендер" Старр, Аиша Тайлер ("Бойся ходячих мертвецов"), Джастин Ройланд ("Рик и Морти", "Обратная сторона Земли"), Джанкарло Эспозито (Гус из "Во все тяжкие", "Мандалорец"), Саймон Пегг и Сет Роген, Майкл Сера ("Скотт Пилигрим против всех"), Кумэйл Нанджиани ("Вечные", "Кремниевая долина"), Джейсон Айзекс. Гарт Эннис, автор комикса-первоисточника, тоже в деле.

Премьера - 4 марта. Третий сезон "Пацанов" ждем с 3 июня.

Предыдущий тизер - здесь.

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