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Видео: Огурчик Рик и Кристофер Ллойд в новом промо "Рика и Морти"

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    06.09.2021, 16:30
Текст:   Богдан Бобров

Adult Swim бомбит Twitter роликами с Кристофером Ллойдом в роли Рика Санчеса из "Рика и Морти".

Первое видео явно отсылает к знаменитой серии про Огурчика Рика.

Во втором - ученый-алкоголик громко кричит на лежащего на полу Морти, сыгранного Джейденом Мартеллом.

Оба тизера по-разному "пронумерованы": C-1.21 и C-137, а значит, события в них развиваются в альтернативных вселенных.

Примечательно, что между двумя роликами есть еще один твит, в котором написано: "Что, если инопланетяне - это просто тупые туристы?"

Концовка пятого сезона получила название "Рикмурай Джек" - еще один кроссовер, на этот раз с "Самураем Джеком". По поводу чего Геннди Тартаковски - автор мультсериала начала нулевых - нарисовал соответствующий арт. Заключительный двойной эпизод уже вышел, а мультсериал продолжает держать лидерство на "КиноПоиске HD".

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