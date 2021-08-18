Вышел трейлер финального суперэпизода 5-го сезона "Рика и Морти"

На YouTube (18+) обнародован промо-ролик девятого-десятого, заключительного эпизода пятого сезона анимационной пародии на всё и вся "Рик и Морти" (внук-паникёр и дед-алкоголик опять ругаются и таращат глаза).

Премьеры придется подождать (впрочем, нам к такому не привыкать) до 5 сентября. Что компенсирует хронометраж - эпизод будет часовой. И это суть первый фильм (пусть и условно) в рамках франшизы (ну или просто несколько серий, склеенных вместе).

Появление "нормальных" полнометражных Рика и Морти создатели, кстати, тоже не исключают.

Заметим: рейтинги сезона то и дело ощутимо проседали, но на судьбе программы пока это никак не сказывается - она уже продлена до седьмого.