"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в августе

Стриминговый сервис "КиноПоиск HD" поделился статистикой минувшего месяца.

Популярность мультсериала "Рик и Морти" на спад не идёт. Культовая анимационная фантастическая комедия второй месяц подряд лидирует в топ-10 месяца по просмотрам, а также возглавила топ-250 "КиноПоиска". Напомним, впереди нас ждёт ещё одна - двойная - серия пятого сезона, которая выйдет 5 сентября.

Далее следуют только что появившийся в фильмотеке онлайн-кинотеатра диснеевский мультик "Райя и последний дракон", новая версия "Тома и Джерри", обе вышедшие к этому моменту части трилогии "Бендер", "Ледяной драйв" с Лиамом Нисоном, "Чудотворцы" (две оставшиеся серии третьего сезона выйдут 14 и 21 сентября), сериал "Медиатор" с Андреем Бурковским, "Гнев человеческий" Гая Ричи, подростковая фантастика "Поступь хаоса" и пиксаровская "Душа".