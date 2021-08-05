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"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в июле

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    05.08.2021, 19:30
Текст:   Козьма Лоханкин

Онлайн-кинотеатр "КиноПоиск HD" поделился статистикой просмотров за минувший месяц.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер российского четырехсерийного триллера "Пропавшая"

По данным сервиса, абсолютным лидером июля стал комедийно-фантастический мультсериал "Рик и Морти", чей пятый сезон выходит прямо сейчас. Отмечается, что в дни премьеры новых эпизодов за приключениями дикой парочки наблюдает каждый пятый подписчик.

На вторую строчку вернулся вампирский сериал "Пищеблок" по мотивам романа Алексея Иванова. Его аудитория уже перевалила за миллион и продолжает расти.

Замыкает тройку пиксаровская оскароносная "Душа".

Далее следуют "Гнев человеческий" Гая Ричи (держится в топе второй месяц), ситком "Чудотворцы" с Дэниелом Рэдклиффом и Стивом Бушеми (сейчас идёт третий сезон), подростковая фантастика "Поступь хаоса", триллер Джона Ли Хэнкока "Дьявол в деталях", активно покоряющий Запад российский кинокомикс "Майор Гром: Чумной Доктор" (его аудитория в онлайн-кинотеатре также составляет больше миллиона), отечественный военный фильм "Красный призрак" и новое пришествие Тома и Джерри.

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