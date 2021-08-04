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"Майор Гром" стал самым популярным фильмом на Netflix

Новости
    04.08.2021, 15:34
Текст:   Богдан Бобров

Фильм "Майор Гром" снова ворвался в топы стриминговой платформы Netflix.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер эротического триллера с Прилучным "Соври мне правду"

По информации сайта Flixpatrol, картина о похождениях бравого питерского полицейского стала самой популярной в июле.

Кроме того, российский кинокомикс попал в топ-10 фильмов по просмотрам за весь 2021 год.

Ранее стало известно, что ленту посмотрели более миллиона подписчиков сервиса "КиноПоиск HD".

"Майор Гром" также получил восторженные отзывы западных зрителей и стал обладателем зарубежной премии Golden Trailer Awards.

При всех вышеобозначенных успехах на родном рынке в традиционном прокате фильм провалился.

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