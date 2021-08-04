"Майор Гром" стал самым популярным фильмом на Netflix

Фильм "Майор Гром" снова ворвался в топы стриминговой платформы Netflix.

По информации сайта Flixpatrol, картина о похождениях бравого питерского полицейского стала самой популярной в июле.

Кроме того, российский кинокомикс попал в топ-10 фильмов по просмотрам за весь 2021 год.

Ранее стало известно, что ленту посмотрели более миллиона подписчиков сервиса "КиноПоиск HD".

"Майор Гром" также получил восторженные отзывы западных зрителей и стал обладателем зарубежной премии Golden Trailer Awards.

При всех вышеобозначенных успехах на родном рынке в традиционном прокате фильм провалился.