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"КиноПоиск" назвал фильмы и сериалы-милионники

Новости
    02.08.2021, 16:11
Текст:   Козьма Лоханкин

Российский онлайн-сервис "КиноПоиск" назвал фильмы и сериалы, которые посмотрели более миллиона подписчиков.

Фото: kinopoisk.ru
Диснеевский "Круиз по джунглям" возглавил прокат в России и США

Их набралось девять: режиссёрская версия "Лиги справедливости", "Майор Гром: Чумной Доктор", "Гнев человеческий" и "Джентльмены" Гая Ричи, "Рик и Морти", "Мажор. Фильм", "Конёк-Горбунок", сериалы "Пищеблок" и "Топи".

Обработаны данные за всё время работы интернет-кинотеатра (с 2018 года). Учитывались просмотры продолжительностью не менее двух минут. При этом шёл подсчёт именно зрителей, а не просмотров, то есть повторные не считались.

Проекты, преодолевшие миллионную планку, получают "золотой" статус "Плюс миллион", который после пяти млн зрителей перейдёт в "платиновый".

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