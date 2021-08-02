"КиноПоиск" назвал фильмы и сериалы-милионники

Российский онлайн-сервис "КиноПоиск" назвал фильмы и сериалы, которые посмотрели более миллиона подписчиков.

Их набралось девять: режиссёрская версия "Лиги справедливости", "Майор Гром: Чумной Доктор", "Гнев человеческий" и "Джентльмены" Гая Ричи, "Рик и Морти", "Мажор. Фильм", "Конёк-Горбунок", сериалы "Пищеблок" и "Топи".

Обработаны данные за всё время работы интернет-кинотеатра (с 2018 года). Учитывались просмотры продолжительностью не менее двух минут. При этом шёл подсчёт именно зрителей, а не просмотров, то есть повторные не считались.

Проекты, преодолевшие миллионную планку, получают "золотой" статус "Плюс миллион", который после пяти млн зрителей перейдёт в "платиновый".