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Вышел тизер спин-оффа "Пацанов"

Новости
    19.01.2022, 07:22
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video Brasil Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video Brasil
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video Brasil

На YouTube-канале Amazon Prime Video Brasil вышел первый тизер (18+) мультипликационного спин-оффа "Пацанов" (The Boys: Diabolical). Премьера восьмисерийного шоу запланирована на на 4 марта.

Судя по 30-секундному отрывку, нас ожидает много анимационной крови и шуток "ниже пояса".

В проекте задействован автор оригинальных комиксов Гарт Эннис ("Проповедник", "Константин: Повелитель тьмы"), Джастин Ройланд ("Рик и Морти"), Сет Роген ("Корпорация "Санта", "Стив Джобс"), Эрик Крипке ("Сверхъестественное", "Пацаны"), Аквафина ("Дать дуба в округе Юба", "Шан-Чи и легенда десяти колец").

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