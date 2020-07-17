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"Гус" из сериала "Во все тяжкие" может сыграть во вселенной Marvel

Новости
    17.07.2020, 17:03
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Звезда сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу" Джанкарло Эспозито выразил желание стать героем киновселенной Marvel.

Фото: kinopoisk.ru
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"Ходило много слухов о том, что я намерен сотрудничать с Marvel. Я хотел бы поработать с этими ребятами." - заявил Эспозито в интервью Entertainment Tonight. Актер также отметил, что не он стал распространять эти слухи, а киновселенная Marvel, в свою очередь, могла бы стать "следующим шагом" в его карьере.

Широко известный факт, что Эспозито часто играет отрицательных персонажей в кино, возможно, он не изменит этой традиции и в этот раз. После появления данной новости фанаты сразу же начали бурное обсуждение, рассматривая разные роли злодеев, которые мог бы сыграть актёр. В их число вошли Норман Озборн, Доктор Дум и Магнето. Тем не менее не исключено, что Джанкарло может сыграть положительного персонажа - например, Профессора Икс.

Эспозито уже давно стремится стать членом большой семьи Marvel. Еще в 2016 году он рассказывал, как Marvel сделал ему предложение примерить на себя телевизионную роль, но он был вынужден отказаться, так при согласии он автоматически потерял бы возможность сняться в большом кино франшизы.

Фото: kinopoisk.ru
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Киновселенная супергероев подстраивается к требованиям и общей политике кинокомпании Disney+, а у Эспозито уже есть опыт работы с последней: он сыграл Моффа Гидеона в "Мандалорце", вышедшем в конце 2019 года. Создатели готовы выпустить второй сезон сериала в октябре.

Ранее мы писали, что Эспозито появился в игре Far Cry 6, примерив на себя роль диктатора Антона Кастильо. Трейлер - здесь.

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