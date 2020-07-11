В игре Far Cry 6 появится звезда сериала "Во все тяжкие"

Звезда сериалов "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу" и "Мандалорец" Джанкарло Эспозито сыграет роль Антона Кастильо в игре Far Cry 6, подтвердила компания Ubisoft после просочившейся в Сеть информации о работе над новым сезоном французского шутера.

Сюжет игры разворачивается на вымышленном острове Яра, в тропическом раю, где безжалостный диктатор Антон Кастильо и его сын Диего идут по кровавому пути удержания власти. Пользователь играет за Дани Рохаса, местного партизана, который борется за освобождение своего народа.

В описании Far Cry 6 также говорится, что игроки смогут "использовать самодельное оружие и транспортные средства", а сама игра будет представлять собой "самую большую игровую площадку Far Cry на сегодняшний день" с джунглями, пляжами и Эсперансой, столицей Яры.

Anton would not be pleased. See you on Sunday at #UbiForward. pic.twitter.com/HieToJzDxp — Far Cry (@FarCrygame) July 10, 2020

Ubisoft представит больше информации о Far Cry 6 во время трансляции Ubisoft Forward в это воскресенье. Выход игры запланирован на 2021 год.