Вышло большое обновление Windows. Почему его нужно установить

Компания Microsoft объявила о выпуске большого обновления для Windows 11, которое включает в себя множество новых функций для удобной и продуктивной работы. О нововведениях разработчик рассказал в своем блоге.

Одним из главных нововведений стала поддержка Android-приложений. Их можно установить на компьютер через магазин Amazon Appstore. Доступ к нововведению могут получить пользователи в США, позднее география сервиса будет расширена.

Другое полезное новшество - улучшенная панель задач. На ней можно быстро включать и отключать микрофон, демонстрировать нужное окно приложения во время звонков, а также стал доступен погодный виджет, который открывается при наведении курсора. Также при подключении второго монитора дата и время будут видны на обоих из них.

Обновленный "Медиаплеер" позволяет создавать списки воспроизведения и управлять ими, быстро искать локальный контент (аудио и видео). В нем также добавлены новые удобные сочетания клавиш для управления с клавиатуры.

Приложение "Блокнот" для работы с текстами получило темный режим, который активизируется автоматически при использовании системной темной темы, а также упрощенное меню и функцию поиска с заменой.