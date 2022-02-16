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16.02.2022 00:10
Рубрика: Культура

Выставка работ лучших ювелиров открылась в Историческом музее в Москве

Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Столичный выпуск № 34(8682)
Уникальная выставка "Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России" открылась в новом выставочном зале Государственного исторического музея (ГИМ). На ней представлены работы, выполненные как известными мастерами дореволюционной России, так и современными ювелирами.
Авторские ювелирные украшения способны покорить сердце любой женщины. Фото: Олеся Курпяева Авторские ювелирные украшения способны покорить сердце любой женщины. Фото: Олеся Курпяева
Авторские ювелирные украшения способны покорить сердце любой женщины. Фото: Олеся Курпяева

Скульптуры из натуральных камней и драгоценные украшения, предметы обихода и холодное оружие из драгоценных металлов, инкрустированные драгоценными и полудрагоценными камнями, - каждая вещь как произведение искусства. Всего представлено более 200 экспонатов. Экспозиция показывает творческую связь мастеров прошлого и современности, сочетание классики и неостиля.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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В ее центральной части - работы победителей и лауреатов конкурса ювелирного искусства "Россия. XXI век", организованного Гохраном России при поддержке минкультуры по двенадцати номинациям в ювелирном, камнерезном и оружейном направлениях. Параллельно с ними выставлены работы российских ювелирных домов XIX века Игнатия Сазикова, Ивана Хлебникова, Павла Овчинникова, Карла Фаберже, Карла Болина, Ивана Морозова из коллекции Гохрана. Есть среди них и изделия, которые выставляются впервые. Например, ковш, изготовленный в 1901-1902 годах фирмой Ивана Морозова по заказу Императорского двора. Или - кувшин фирмы "Сазиков", сделанный в 1856 году. "Экспозиция демонстрирует преемственность в ювелирном искусстве. Она видна во всем: в чистоте отделки камней, качестве исполнения работ, реализации художественного образа", - говорит главный эксперт Гохрана России, заслуженный работник культуры Вероника Волдаева.

Всего в конкурсе Гохрана приняли участие более 500 мастеров из 46 городов, которые представили на суд жюри полторы тысячи работ. Победителями стали 34 автора из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирска, Якутска, Тулы, Симферополя, Ярославля, Костромы, Иркутска.

Работы-победители выполнены в единственном экземпляре специально для конкурса, каждая из них обладает высокими эстетическими и художественными достоинствами. Эти вещи остаются собственностью авторов и будут переданы им после закрытия выставки. Хотя не исключено, что за время экспонирования найдутся люди, которые захотят их приобрести, и тогда изделия перекочуют в частные коллекции. Но это будет потом. А пока, до 16 апреля, каждый желающий может прийти на выставку в Исторический музей.

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