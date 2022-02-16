Задайте вопрос о работе системы QR-кодов

Новости

Консультацию психиатра могут включить в диспансеризацию после COVID-19 05:37
Байден назвал производителей оружия ответственными за эпидемию насилия в США 04:43
CNBS: Вертолет армии США Black Hawk замечен на польско-украинской границе 04:40
В Приморье сняли на видео вскармливание новорожденного тюлененка 04:34
Глава Забайкалья Александр Осипов заболел коронавирусом 03:58
Гинцбург: У испытывающих назальную вакцину добровольцев нет осложнений 03:46
Власти Бельгии заявили о возможности введения 4-дневной рабочей недели 03:30
В крупнейших городах заменят старые автобусы электробусами 03:00
Матвиенко: Россия сделает все, чтобы защитить жителей ДНР и ЛНР 02:55
Вирусолог Альтштейн: Антитела к "омикрону" плохо нейтрализуют другие штаммы 02:42
Байден: Санкции против России спровоцируют рост цен на топливо в США 02:07
Гол Мбаппе принес "ПСЖ" победу над "Реалом" в матче Лиги чемпионов 01:03
Песков предложил украинцам завести будильники и убедиться в отсутствии "вторжения" 01:00
Захарова: США знают цену свободы, а для нас свобода бесценна 00:50
Минюсты РФ и Беларуси договорились активизировать работу по унификации законодательства 00:10
Женская эстафета по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн 00:05
Россия - Дания - хоккей, онлайн-трансляция 1/4 финала Олимпиады 00:05
Захарова прокомментировала сюжет CBS по "вторжению РФ" 15.02.2022
Смольный разъяснил, как в Петербурге возник 100%-й иммунитет к COVID-19 15.02.2022
Гособвинителю по новому делу Навального предоставили госзащиту 15.02.2022
Цены на газ в Европе рухнули ниже 800 долларов впервые с начала года 15.02.2022
Директор Третьяковской галереи Трегулова: На выставку Врубеля добавят утренние сеансы 15.02.2022
Киев обратился в НАТО за помощью 15.02.2022
Псаки: Байден не будет объявлять о новой политике по Украине 15.02.2022
В Москве велосипедист сбил звезду TikTok Даню Милохина 15.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
16.02.2022 05:00
Рубрика: Экономика

Задайте вопрос о работе системы QR-кодов

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Что происходит с QR-кодами на Госуслугах? Как получить QR-код, если переболел COVID, но к врачам не обращался? Для чего нужен QR-код подросткам и как его получить? Как поступить, если прививка сделана, а QR-код не отобразился в системе? Что будет с кодом, полученным после прививки, если человек заболел COVID?

На эти и другие вопросы о работе портала госуслуг и системы QR-кодов ответят заместитель министра здравоохранения Андрей Николаевич Плутницкий и представители Минцифры в рамках горячей линии на RG.RU. Вопросы можно задать до 20 февраля, заполнив форму.

Экономика Отрасли Связь Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

CNBS: Вертолет армии США Black Hawk замечен на польско-украинской границе
Песков предложил украинцам завести будильники и убедиться в отсутствии "вторжения"
Переговоры Путина и Шольца. Главное
Байден: Мы не стремимся к прямой конфронтации с Россией
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Петербурге достиг 100%
Названы города, где жилье на вторичном рынке оказалось дороже новостроек
Сколько стоит лечение COVID-19