Задайте вопрос о работе системы QR-кодов

Что происходит с QR-кодами на Госуслугах? Как получить QR-код, если переболел COVID, но к врачам не обращался? Для чего нужен QR-код подросткам и как его получить? Как поступить, если прививка сделана, а QR-код не отобразился в системе? Что будет с кодом, полученным после прививки, если человек заболел COVID?

На эти и другие вопросы о работе портала госуслуг и системы QR-кодов ответят заместитель министра здравоохранения Андрей Николаевич Плутницкий и представители Минцифры в рамках горячей линии на RG.RU. Вопросы можно задать до 20 февраля, заполнив форму.