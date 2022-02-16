Захарова: Глава британского МИД должна извиниться за антироссийские фейки

Министру иностранных дел Великобритании Лиз Трасс следует извиниться перед Москвой за свои слова о якобы готовящейся атаке России на Украину. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Глава британского МИДа обязана извиниться за распространение лжи", - заявила Захарова, чьи слова приводит агентство ТАСС. Дипломат добавила, что Трасс следует извиниться перед народами России, Украины и Великобритании. Кроме того, ей необходимо принести извинения тем СМИ, которые распространяли ложные новости о готовящейся "агрессии России". Ранее Трасс неоднократно утверждала, что Москва готовит вооруженную агрессию в отношении Киева. Захарова: НАТО стремится милитаризировать район Черного моря