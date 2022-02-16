Захарова: НАТО стремится милитаризировать район Черного моря

Страны, входящие в НАТО, стремятся милитаризировать район Черного моря. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Милитаризация Черноморского региона - давняя задумка НАТО, - заявила Захарова, чьи слова приводит агентство РИА Новости. - Намерен альянс превратить этот действительно мирный регион сотрудничества в исключительно арену для геополитических баталий".

Дипломат вновь подчеркнула, что Россия не проводит агрессивную политику в отношении альянса, назвав "чушью" российскую угрозу. "Мы выступаем за сохранение мира", - добавила она.