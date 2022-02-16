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16.02.2022 19:16
Рубрика: Власть

Захарова назвала генсека НАТО "сбитым летчиком"

Текст: Дмитрий Кулемякин

Россия полагает, что не следует рассматривать заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга всерьез, поскольку он в ближайшее время оставит свой пост. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Это не тот человек, чьи высказывания будут рассматриваться в Москве в качестве серьезных аргументов, это уже сбитый натовский летчик", - заявила Захарова, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Вместе с тем представитель МИД подчеркнула, что Москва не отказывается от диалога с НАТО и США по гарантиям безопасности. "Эти вопросы требуют детального, предметного разговора", - пояснила она.

Ранее Столтенберг был назначен на пост главы ЦБ Норвегии.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и НАТО

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