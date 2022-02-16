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16.02.2022 21:52
Рубрика: Власть

Захарова призвала Лондон доказать отсутствие планов атаки на Москву

Текст: Дмитрий Кулемякин

Российские власти призывают своих коллег из Великобритании доказать, что Лондон не готовит агрессию в отношении Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: МИД РФ / РИА Новости
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"Ведь именно британский боевой эсминец бороздил Черное море и вторгся в российские территориальные воды, - заявила Захарова, чьи слова приводит агентство РИА Новости. - Возможно, Британия хочет на нас напасть. Убедите нас в том, что у вас нет таких планов, миссис Трасс (глава МИД Великобритании - прим. "РГ")".

Представитель МИД подчеркнула, что Россия не собирается нападать. "Пусть Британия теперь докажет, что не собирается ни на кого нападать", - добавила Захарова.

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