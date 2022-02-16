Захарова: Вопреки истерии западных СМИ, "войны" с Украиной не случилось

Западные СМИ устроили настоящую истерию по поводу "вторжения" России на Украину, они сделали все для начала войны, но так и не преуспели. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, "истерия" Запада вызывает недоумение. "Такого количества фейков, дезинформации, вбросов, клеветы, лжи в концентрированном виде я давно не видела", - отметила Захарова, добавив, что даже в ситуации с Сирией не было такого количества "дезы".

"К сожалению для многих западных СМИ, война опять не состоялась. Было бы смешно, но мы оперируем все-таки тем, что пугает весь мир - понятием война. Да, они пытались сделать все, чтобы она состоялась. На страницах их газет бои были нешуточные, но к реальности это не имеет никакого отношения. Но они не унывают, они продолжают ее ждать с упорством, достойным лучшего применения", - заявила дипломат.

Как обратила внимание Захарова, нет никаких фактов, которые подтверждали бы возможность вторжения России на Украину, есть только голословные утверждения в западных СМИ. Примечательно, что вероятность войны опровергают и в Москве, и в Киеве. "Наверное, впервые в истории человечества не только предполагаемая страна-агрессор, на роль которой коллективный Запад назначил Россию, но и предполагаемая страна-жертва в американском медийном спектакле опровергали все планы, упорно навязываемые англосаксонскими средствами массовой информации и войны", - отметила дипломат.

Она призвала Запад прекратить нагнетать истерию вокруг Украины. "Эти действия негативно влияют как на урегулирование конфликта в Донбассе, так и на общую ситуацию в сфере безопасности и стабильности в Европе", - указала Захарова.