Замсекретаря Совбеза Попов призвал Запад осознать, что с Россией лучше дружить

В отношении России проводится комплек­сная информационная операция в рамках концепции "гибридной войны". О том, удастся ли сохранить хрупкий мир, в интервью "Российской газете" рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

"Мир уверенно и неуклонно становится многополярным. Западные лидеры должны четко осознать, что Россия им не враг. С Россией лучше дружить и торговать, но это должно быть честно, равноправно и со взаимным уважением", отметил он.

Попов также отметил, что несмотря на напряженную военно-политическую обстановку, хочется верить, что разум и здравый смысл возьмут верх над глобальными амбициями и чрезмерной самоуверенностью наших западных оппонентов.

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