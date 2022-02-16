Зеленский утвердил стратегию госбезопасности Украины, указав Россию угрозой

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую стратегию государственной безопасности, в которой отмечено, что Россия представляет угрозу стране.

"Российская Федерация для реализации своих стратегических целей в Украине, в том числе компрометации ее государственности, продолжает гибридную войну", - указано в документе, текст которого был опубликован на сайте администрации президента.

Власти также признают, что показатель благосостояния населения страны находится на низком уровне, что приводит к снижению доверия граждан. Вместе с тем стратегическими предприятиями управляют олигархи, которые оказывают влияние на политику страны.

В конце прошлого года президент Украины утвердил стратегию информационной безопасности. В ней власти также объявили Москву угрозой.