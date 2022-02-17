Абрамович переоформил свою долю в Evraz на себя с офшорной компании

Роман Абрамович переоформил свою долю в сталелитейщике Evraz с офшорной компании Greenleas International Holdings Ltd на себя, передает ТАСС со ссылкой на официальное сообщение компании.

"Роман Абрамович являлся косвенным держателем 417 млн 767,314 тыс. обыкновенных акций Evraz PLC через Greenleas International Holdings Ltd до того, как эти акции были переведены на него и он стал их владельцем напрямую", - говорится в сообщении.

Ранее Greenleas International Holdings Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, являлась держателем 28,64% голосующих акций Evraz.