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17.02.2022 13:40
Рубрика: Происшествия

Большая белая акула впервые за 60 лет убила человека в Сиднее

Текст: Николай Грищенко

В пригороде Сиднея зафиксировано нападение большой белой акулы на купающегося в океане мужчину. Пловец погиб, а несколько городских пляжей теперь закрыты.

Как сообщает Daily Mail, трагедия произошла в Бухан-Пойнте, популярном месте среди рыбаков и любителей подводной охоты, между пляжами Литтл-Бей и Малабар.

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Свидетелями инцидента стали многочисленные пловцы, гребцы на байдарках и рыбаки. Атака белой акулы на человека попала на видео, благодаря чему спасателям и полиции удалось узнать подробности ЧП.

Акула атаковала мужчину вертикальным броском из глубины. Длина хищницы-людоеда составила около четырех метров, что не является рекордным размером для данного вида. Зафиксированы особи длиной в шесть метров.

Найти останки погибшего мужчины спасателям удалось только через час. Инцидент стал первым случаем атаки белой акулы на человека со смертельным исходом в Сиднее с 1963 года.

Происшествия ЧП Несчастные случаи В мире Океания Австралия Общество Природа Нападения акул на людей

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