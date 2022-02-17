Американские ученые доказали пользу голодания для иммунитета

О том, что голодание полезно для здоровья, известно давно. Более того, геронтологи признают его единственным доказанным средством продлить жизнь среди множества всех других способов.

Но почему ограничение в калориях идет на пользу организму? Почему улучшается обмен веществ, нормализуется кровяное давление, повышается физическая выносливость? Каков механизм феномена? В основном эксперименты выполняется на животных - грызунах, мухах дрозофилах, даже на дрожжах.

Ученые Йельского и Вашингтонского университетов решили разобраться в механизме голодания, проводя опыты на добровольцах. Они два года жили обычной жизнью и питались, как хотели, но на 14 процентов сократили количество поглощаемых калорий. Этого хватило, чтобы оздоровить иммунную систему. В первую очередь эффект был виден по тимусу или вилочковой железе. Здесь созревают Т-лимфоциты, которые являются важнейшим оружием иммунитета, так как умеют распознавать инфекцию и раковые клетки.

Но после полового созревания тимус начинает постепенно деградировать, уменьшаясь в размерах и заполняясь жировой тканью. Легкое голодание омолодило тимус добровольцев , его масса и объем увеличились, он стал вырабатывать больше зрелых Т-клеток. Так что теперь можно аргументировано говорить о пользе голодания для человека.