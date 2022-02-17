Бизнесу отменят НДС при передаче прав на интеллектуальную собственность по концессии

Правительство предлагает поправки в Налоговый кодекс, чтобы упростить бизнесу работу с результатами интеллектуальной деятельности, включая изобретения, полезные модели, а также промышленные образцы.

"Теперь предприниматели смогут не платить налог на добавленную стоимость при заключении сделок по передаче прав на такую интеллектуальную собственность - на основании договора коммерческой концессии, в том числе с иностранными партнерами", - рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что новые корректировки Налогового кодекса будут способствовать более активному внедрению современных решений в разных отраслях, помогая поддерживать уверенное движение вперед в сфере инноваций.