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17.02.2022 14:07
Рубрика: Экономика

Бизнесу отменят НДС при передаче прав на интеллектуальную собственность по концессии

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство предлагает поправки в Налоговый кодекс, чтобы упростить бизнесу работу с результатами интеллектуальной деятельности, включая изобретения, полезные модели, а также промышленные образцы.

"Теперь предприниматели смогут не платить налог на добавленную стоимость при заключении сделок по передаче прав на такую интеллектуальную собственность - на основании договора коммерческой концессии, в том числе с иностранными партнерами", - рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что новые корректировки Налогового кодекса будут способствовать более активному внедрению современных решений в разных отраслях, помогая поддерживать уверенное движение вперед в сфере инноваций.

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