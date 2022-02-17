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17.02.2022 21:36
Рубрика: Общество

Более 1500 военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей

Текст: Юрий Гаврилов
Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в четверг вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 318 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с начала пандемии избавились от новой коронавирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 52 тысячи человек.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 5 185 военнослужащих. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 1 586 военных с COVID-19 лежат в ведомственных госпиталях. 22 заболевших лечатся у гражданских медиков. 86 находятся в обсерваторах. Менее 3,5 тысячи человек изолированы на дому.

Сообщается, что один заболевший находится в тяжелом состоянии. Еще у одного пациента врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 134 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 1 376 человек.

Фото: Александр Мельников/ РИА Новости
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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся немногим более тысячи ста человек, 304 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 30,7 тысячи пациентов, из которых более 12,1 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 621 140 человек, сообщили в Минобороны РФ.

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