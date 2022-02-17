Британия собирается отказаться от выдачи "золотых виз" - виз инвестора. Виза первого уровня, которую часто называют "золотой визой", дает тем, кто инвестирует в страну два миллиона фунтов стерлингов и более, право на проживание в Соединенном королевстве и позволяет их семьям присоединиться к ним.

Владельцы этих виз могут затем подать заявление на постоянное проживание в Британии - со скоростью, зависящей от размера инвестиций. Если речь идет о двух миллионах фунтов стерлингов, такое заявление можно подать через пять лет, пять миллионов сокращают этот срок до трех лет, а 10 - до двух лет. Эта схема была введена в 2008 году, чтобы богатые иностранцы охотнее вкладывали деньги в британскую экономику.

По данным информационной службы BBC, многие состоятельные люди и компании из разных стран мира делают это на законных основаниях. СМИ в Британии пишут, что с сентября 2020-го по сентябрь 2021 года было выдано 798 виз инвестора, 210 из которых получили граждане Китая, а 82 - России. Но в последнее время "золотые визы" подвергались критике из-за того, что в отношении их обладателей проводятся недостаточно тщательные проверки биографических данных и происхождения капиталов. В 2020 году организация Transparency International сообщила о купленной иностранцами на "грязные деньги" британской собственности на сумму более пяти миллиардов фунтов.

В отчете министерства внутренних дел говорится, что огромные суммы неясного происхождения тратятся на недвижимость, автомобили и плату за обучение в британских вузах, а иногда и на пожертвования культурным учреждениям, позволяющие меценатам "отмыть свою репутацию". И вот теперь правительство Британии отменяет "золотые визы". Напомним, что Греция и Португалия также позволяют обладателям "золотых виз" получить вид на жительство, вложив деньги в недвижимость. А Мальта позволяет иностранцам, инвестировавшим в экономику страны более 690 тысяч евро, получить гражданство.