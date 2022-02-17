Британия собирается отказаться от выдачи "золотых виз"

Новости

Австрия смягчит правила въезда для российских туристов с 22 февраля 22:42
В ЛНР назвали постановкой обстрел детского сада в Станице Луганская 22:41
В Москву пришел мощный циклон "Иления" 22:33
МИД поставил на место сомневающихся в месте РФ в СБ ООН 22:21
Захарова пояснила причину высылки американского дипломата 21:54
В правительстве обсудили детали послания президента Федеральному Собранию 21:44
Журналисты из США проводят в ЛНР агрессивную информационную политику 21:27
IT-компании договорились о саморегулировании 21:21
На учениях комплексы РЭБ "Поле-21" и Р-330 прикрыли систему ПВО С-300 21:12
Путин повысил в звании ряд высших офицеров армии, Росгвардии и других служб 20:56
Российский посол поставил на место американскую коллегу в Боснии и Герцеговине 20:53
Песков оценил эффект от слов Байдена о "планах" России напасть на Украину 20:40
Первые подразделения вернулись в Чечню после учений в Крыму 20:29
Песков прокомментировал выступление российских фигуристок 20:25
Дзюба выйдет в стартовом составе "Зенита" на матч с "Бетисом" 20:14
"КамиМыСТобой". В соцсетях - миллионы сообщений в поддержку Камилы Валиевой 20:03
МИД не увидел готовности Киева выполнять Минские соглашения 19:58
ФАС: Никакой речи о мировом соглашении в споре с Apple не идет 19:52
В Москву придет апрельское аномальное тепло 19:17
Путин призвал сохранить консервативный подход к бюджетному правилу 19:14
В Европе назвали объем "рекордного" импорта СПГ из США в 2021 году 18:51
На Дону началась бесплатная дезинфекция жилья переболевших COVID-19 18:48
Путин: Борьба с бедностью - один из важнейших вопросов, требующих решения 18:46
За пандемию немецкая экономика потеряла 0,3 триллиона евро 18:45
Путин заявил, что Послание - это не просто обещание "коврижек" 18:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Почему мировая инфляция стала рекордной за последние сорок лет
Почему мировая инфляция стала рекордной за последние сорок лет
17.02.2022 21:30
Рубрика: В мире

Британия собирается отказаться от выдачи "золотых виз"

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(8685)
Британия собирается отказаться от выдачи "золотых виз" - виз инвестора. Виза первого уровня, которую часто называют "золотой визой", дает тем, кто инвестирует в страну два миллиона фунтов стерлингов и более, право на проживание в Соединенном королевстве и позволяет их семьям присоединиться к ним.

Владельцы этих виз могут затем подать заявление на постоянное проживание в Британии - со скоростью, зависящей от размера инвестиций. Если речь идет о двух миллионах фунтов стерлингов, такое заявление можно подать через пять лет, пять миллионов сокращают этот срок до трех лет, а 10 - до двух лет. Эта схема была введена в 2008 году, чтобы богатые иностранцы охотнее вкладывали деньги в британскую экономику.

Фото: REUTERS
Власти Британии запретили жителям спасать тонущих нелегальных мигрантов

По данным информационной службы BBC, многие состоятельные люди и компании из разных стран мира делают это на законных основаниях. СМИ в Британии пишут, что с сентября 2020-го по сентябрь 2021 года было выдано 798 виз инвестора, 210 из которых получили граждане Китая, а 82 - России. Но в последнее время "золотые визы" подвергались критике из-за того, что в отношении их обладателей проводятся недостаточно тщательные проверки биографических данных и происхождения капиталов. В 2020 году организация Transparency International сообщила о купленной иностранцами на "грязные деньги" британской собственности на сумму более пяти миллиардов фунтов.

В отчете министерства внутренних дел говорится, что огромные суммы неясного происхождения тратятся на недвижимость, автомобили и плату за обучение в британских вузах, а иногда и на пожертвования культурным учреждениям, позволяющие меценатам "отмыть свою репутацию". И вот теперь правительство Британии отменяет "золотые визы". Напомним, что Греция и Португалия также позволяют обладателям "золотых виз" получить вид на жительство, вложив деньги в недвижимость. А Мальта позволяет иностранцам, инвестировавшим в экономику страны более 690 тысяч евро, получить гражданство.

В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

МИД опубликовал ответы России для США по гарантиям безопасности. Главное
Захарова пояснила причину высылки американского дипломата
Путин призвал принимать против нелегальных мигрантов самые жесткие меры
Песков: Глава МИД Франции исказил слова Путина
Посольство США сообщило о высылке из России заместителя Салливана
Страны Веймарского треугольника готовы к диалогу с Россией по вопросам безопасности
Что иностранцу хорошо, то и русскому полезно?