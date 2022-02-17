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Рубрика: В мире

Британия собирается отменить "золотые" визы

Текст: Надежда Ермолаева

Глава британского МВД Прити Патель намерена добиться отмены "золотых виз" для инвесторов, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Пересмотреть программу "Investor visa Tier 1", позволяющую инвесторам получать британские визы для проживания и работы в Туманном Альбионе, полицейских заставляет ситуация с отмыванием денег в Британии. Выдача подобных виз, считают эксперты, создает лазейку для недобропорядочных бизнесменов, занятых легализацией теневых капиталов.

Однако не все солидарны с подобной аргументацией. Дело в том, что британские "золотые визы" теряют популярность. И если в 2018 году их получили 376 инвесторов, то в 2020-м - всего лишь 216. И тенденция снижения привлекательности данной программы остается.

Скорее всего, британцы просто решили прикрыть уже фактически плохо работающую программу предоставления виз за инвестиции, представив это как часть своих усилий по борьбе с отмыванием денег.

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