Цена российской нефти Urals приблизилась к 100 долларам за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Средиземноморье вплотную приблизилась к отметке в 100 долларов за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus.

Так, в среду цена Urals на северо-западе Европы (CIF Rotterdam) составила 96,49 доллара за баррель. При этом в регионе Средиземноморья (CIF Augusta) стоимость российской смеси достигла 99,14 доллара за баррель.

Urals - это смесь нефти Сибири и Европейской части России. Она отличается по характеристикам от маркерного сорта Brent (более тяжелая и сернистая), поэтому обычно торговалась с дисконтом к североморскому эталону. Несмотря на это, в последнее время цена Urals превышает котировки Brent.

В российском бюджете цена Urals на 2022 год установлена на уровне 44,2 доллара за баррель.