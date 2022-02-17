Чернышенко: Впервые все расходы на науку будут консолидированы в одной госпрограмме

В этом году в России стартовала новая Госпрограмма научного технологического развития, которая рассчитана до 2030 года. В чем ее особенность? "Она впервые консолидирует все расходы федерального бюджета на науку, которые раньше были распределены по 34 различным госпрограммам, - сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. - Главная цель программы - развивать научный потенциал наших ученых, создать условия для превращения разработок в инновации, в конкретные технологии, вывести страну в лидеры научно-технологически роста".

В новой программе названы 11 приоритетных направлений, которые отвечают Стратегии научно-технологического развития и интересам национальной безопасности. Это фундаментальные исследования, научное лидерство, человеческий капитал, новый технологии, медицина, новая энергетика, сельское хозяйство, безопасность, Арктика и Антарктика и прочее.

Ежегодно на реализацию программы будет направляться не менее 1,2 трлн рублей. К примеру, в этом году 587 млрд рублей пойдет на подготовку кадров - предоставление грантов, стипендий, создание молодежных лабораторий, а также поддержку центров селекции и коллективного пользования оборудованием и уникальными установками. Около 230 млрд рублей планируется потратить на фундаментальные исследования, более 250 млрд - на прикладные.

Реализация программы должна серьезно изменить ситуацию в нашей науке. Вот только несколько цифр. К 2030 году объем внутренних затрат на исследования и разработки вырастет более чем в 2,5 раза и составит более 3,5 трлн руб. Если сегодня доля "внебюджетки" в финансировании науки немного превышает 50 процентов, то к 2030 должна увеличиться до 75 процентов. Примерно столько вкладывает в науку бизнес в ведущих странах. И еще. Количество молодых ученых возрастом до 39 лет составит к 2030 году более 50 процентов (сейчас их около 44). "В итоге реализации программы Россия по объему научных исследований и разработок должна с нынешнего 9-го места подняться как минимум на 7-ое",- сказал вице-премьер.

Чтобы более половины наших ученых составляли молодые люди, правительством утверждена масштабная система их поддержки. В частности, расширится программа президентских грантов, теперь в нее войдут не только кандидаты и доктора наук, но и аспиранты. Увеличатся и размеры самих грантов. Всего на различные гранты, стипендии, премии для молодых ученых в этом году выделено более миллиарда рублей. Эту поддержку получат около 1,5 тысячи человек.

Кроме того, продолжится программа жилищных сертификатов, на которые выделяются дополнительные средства, создание новых молодежных лабораторий. Уже сейчас работает 500 таких коллективов, а до 2024 года появится еще 400.