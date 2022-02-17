Что делать, если стоимость товара на ценнике не совпадает с ценой в чеке

Ситуация, когда цена за товар на кассе отличается в большую сторону от той, что указана на ценнике, - довольно распространенное явление. В Роспотребнадзоре дали разъяснения, какие права у покупателя и как их отстоять в подобных случаях.

Продавец обязан обеспечить соблюдение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о товаре, в том числе, предоставить сведения о цене и условиях приобретения товаров (п. 2 ст. 10 Закона "О защите прав потребителей"), - сообщили в Роспотребнадзоре.

Покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом в момент заключения договора розничной купли-продажи (п. 1 ст. 500 ГК РФ). При этом, даже если покупатель уже расплатился за товар и только потом заметил несоответствие цен, магазин обязан вернуть разницу в цене между чеком и ценником.

Как действовать на практике?

В торговых залах не допускается ограничение прав потребителей на поиск и получение любой информации в любых формах из любых источников, в том числе путем фотографирования товара. Поэтому можно сфотографировать ценник - фотография станет доказательством в случае возникновения спора с продавцом. Далее в присутствии свидетелей пригласите представителя продавца к месту размещения ценника товара, чтобы зафиксировать разницу в ценах между чеком и ценником. В случае возникновения спора в подтверждение условий договора розничной купли-продажи вы вправе ссылаться на свидетельские показания (ст. 493 ГК РФ).