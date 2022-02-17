Диетолог Золотарев рассказал, как защититься от вируса с помощью рыбы

Один из самых ценных продуктов - рыба - может терять свои полезные свойства и не принести никакого оздоравливающего эффекта. В каких случаях это происходит, рассказал в эфире радио Sputnik диетолог Андрей Золотарев.

Главная ценность рыбы - омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в ней в большом количестве. Но они разрушаются при неправильном хранении продукта или в процессе готовки.

К быстрому окислению жиров приводят повторная заморозка, хранение в полиэтиленовых пакетах или в вакуумных упаковках. При этом жиры не только окисляются, но и переходят в токсические формы.

Ничего полезного не останется от омега-3 и при неправильном приготовлении. Рыбу не рекомендуется жарить. Лучше всего тушить, запекать в духовке или готовить на пару.

Тогда мы извлечем из нее только пользу. Причем, каждый сорт рыбы обладает своими уникальными свойствами. Как утверждает Золотарев, сердечникам лучше всего подходят лососевые виды рыб, людям с проблемами центральной нервной системы - килька и сайра, в которых содержится больше магния, а треска обладает противоопухолевым действием.

И вся морская рыба является источником омега-3 жирных кислот. Они необходимы организму человека, поскольку помогают обменным процессам в клетках и укрепляют иммунитет.

А самый большой эффект произойдет, если употреблять рыбу вместе со сливочным маслом.

"Достаточное количество омега-3 жирных кислот вместе со сливочным маслом создают эффект бронхолегочного иммунитета, который будет защищать вас, в том числе, от вирусной нагрузки", - посоветовал доктор.

При серьезных проблемах со здоровьем - обратитесь к специалисту.