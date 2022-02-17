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17.02.2022 07:32
Рубрика: Общество

Диетолог Золотарев рассказал, как защититься от вируса с помощью рыбы

Текст: Ольга Орлова
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Один из самых ценных продуктов - рыба - может терять свои полезные свойства и не принести никакого оздоравливающего эффекта. В каких случаях это происходит, рассказал в эфире радио Sputnik диетолог Андрей Золотарев.

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Главная ценность рыбы - омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в ней в большом количестве. Но они разрушаются при неправильном хранении продукта или в процессе готовки.

К быстрому окислению жиров приводят повторная заморозка, хранение в полиэтиленовых пакетах или в вакуумных упаковках. При этом жиры не только окисляются, но и переходят в токсические формы.

Ничего полезного не останется от омега-3 и при неправильном приготовлении. Рыбу не рекомендуется жарить. Лучше всего тушить, запекать в духовке или готовить на пару.

Фото: iStock
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Тогда мы извлечем из нее только пользу. Причем, каждый сорт рыбы обладает своими уникальными свойствами. Как утверждает Золотарев, сердечникам лучше всего подходят лососевые виды рыб, людям с проблемами центральной нервной системы - килька и сайра, в которых содержится больше магния, а треска обладает противоопухолевым действием.

И вся морская рыба является источником омега-3 жирных кислот. Они необходимы организму человека, поскольку помогают обменным процессам в клетках и укрепляют иммунитет.

А самый большой эффект произойдет, если употреблять рыбу вместе со сливочным маслом.

"Достаточное количество омега-3 жирных кислот вместе со сливочным маслом создают эффект бронхолегочного иммунитета, который будет защищать вас, в том числе, от вирусной нагрузки", - посоветовал доктор.

При серьезных проблемах со здоровьем - обратитесь к специалисту.

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