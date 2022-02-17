Директор РГБ Вадим Дуда об объединении с Книжной палатой и эндаумент-фонде

Накануне Международного Дня родного языка директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда в МИА "Россия сегодня" рассказал об изменениях, которые ждут библиотеки по всей стране и объединении РГБ с Книжной палатой.

Сегодня миссия библиотек не сводится только к собранию книг и исторических документов. Их основная цель - сохранение национальной идентичности и культуры. Главный лозунг "Ленинки" и других подобных институций - "на благое просвещение".

Российская государственная библиотека - одна из крупнейших библиотек мира. В ее активе 1,6 тысячи сотрудников, 24 имущественных комплекса, 200 миллионов единиц хранения и 640 тысяч зарегистрированных пользователей. Как заявил Вадим Валерьевич, сегодня принята и реализуется стратегия развития РГБ.

Поскольку бумажные носители информации уходят все больше в прошлое, РГБ приложит усилия, чтобы, сохраняя газетные статьи или иные документы, обеспечить передачу достоверной информации о нашем прошлом и настоящем.

Вторая важная задача - сохранение и модернизация имущественного комплекса библиотеки. В частности, планируется ее масштабная реконструкция, в ходе которой будут улучшены системы безопасности, комфорта и климата. А также проектирование национальной электронной библиотеки - создание удаленного цифрового доступа к услугам РГБ по аналогии с сайтом "Госуслуги".

Планируется проводить масштабные проекты международного уровня, создать эндаумент-фонд для модернизации муниципальных библиотек и сохранения книжных памятников.

Другой наболевший вопрос - объединение Российской государственной библиотеки с Российской книжной палатой. С этим сопряжено немало сложностей, однако РГБ тем самым получит доступ к уникальному интерфейсу взаимодействия с издательствами. Можно сказать, что объединение уже началось, на уровне технологических процессов, будь то система приема обязательных экземпляров в электронном виде. Такое сотрудничество уже принесло плоды: был запущен проект "Национальная книжная платформа", где есть информация о всех книжных новинках.

РГБ открыт к взаимодействию с библиотеками других стран. Было заявлено, что нужно стремиться к созданию единого глобального библиотечного пространства, и первыми шагами к этому могут стать объединение фондов, хотя бы в электронной форме, и поддержка отечественных библиотек за рубежом, обеспечение их модернизации и наполненности книгами. Также напомнили о сохранении языков малочисленных народов. Вадим Дуда отметил, что это должно быть отдельной заботой государства. И, как он сказал, во многих библиотеках краеведение и сохранение национальной истории считают важнейшей частью работы.

Некоторое время считалось, что поддержка региональных библиотек приведет к их полной стандартизации, однако этого не произошло. Наоборот, каждое учреждение уникально по-своему, что подчеркивается в том числе их внешних видом - встречаются библиотеки, оформленные в виде малахитовой шкатулки или молочной фермы. Впрочем, самобытность выражается и в наполнении: где-то можно провести занятия по музыке или по рисованию, а где-то найти нужную книгу поможет робот.

На вопрос, исчезнет ли бумажная книга, Дуда заметил, что бумажные и электронные носители могут прекрасно сосуществовать друг с другом. У каждого свой контекст использования, так что библиотекам стоит извлекать пользу из преимуществ того и другого. При этом все больше идет разговоров об использовании аудиокниг, которые тоже предоставляют массу возможностей.

Специалистов радует, что темпы исчезновения библиотек заметно снизились, и в некоторых местах данные по посещениям довольно высоки. С другой - демографическая проблема становится все более серьезной: не хватает молодых людей. Не только как читателей, но и как работников. Потому библиотеки усиленно занимаются повышением квалификации уже действующих сотрудников и параллельно пытаются привлечь новых.