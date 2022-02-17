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Рубрика: В мире

Экс-президента Гондураса Эрнандеса отправили в тюрьму на месяц

Текст: Юрий Когалов

Экс-президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес проведет в тюрьме как минимум месяц. Как заявил судья, вынесший это решение, данная мера необходима, чтобы бывший глава государства явился на заседание, которое пройдет в марте и на котором будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции в США, где политика обвиняют в коррупции и причастности к наркоторговле.

Арестован экс-президент Гондураса

По данным агентства EFE, второе слушание по делу Эрнандеса состоится 16 марта. Предполагается, что на нем будут представлены доказательства причастности экс-президента к незаконной деятельности. До тех пор политик будет находиться под надзором спецподразделения национальной полиции, именно его сотрудники и задержали бывшего лидера страны.

Эрнандес был арестован после того, как США потребовали выдать им его, выдвинув стразу три обвинения в торговле наркотиками. Он стал первым бывшим президентом, экстрадиции которого добиваются США. Ему вменяют соучастие в контрабанде 500 тонн кокаина в Америку.

Кресло главы государства Эрнандес покинул всего несколько недель назад - в конце января. И до последних дней в качестве президента отрицал все обвинения.

Имя бывшего президента и его возможные связи с незаконным оборотом наркотиков всплыли в процессе, который велся против его брата Тони Эрнандеса, приговоренного в прошлом году в США к пожизненному заключению. Серьезные сроки получили еще несколько наркоторговцев, один из которых сообщил, что имеет доказательства причастности к их деятельности Хуана Орландо Эрнандеса.

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