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Рубрика: Власть

Эксперт: Допинговые скандалы - попытка Запада доиграть "холодную войну"

Текст: Галина Мисливская

Допинг в спорте был всегда, но именно в последние годы скандалы стали особенно частыми и громкими, особенно с обвинениями в адрес российских спортсменов. По мнению руководителя Экспертного совета ЭИСИ Глеба Кузнецова, истоки этого явления следует искать в недавнем прошлом.

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"Давайте вспомним, что спортивные соревнования держав - это история времен "холодной войны", когда два образа жизни, два способа мышления, две идеологии и два блока сражались на олимпийских полях, на чемпионатах мира, за шахматной доской, и это было важно", - напомнил он в четверг на "круглом столе", посвященном информационным войнам на Олимпийских играх.

"На самом деле все эти допинговые скандалы, которых становится все больше и больше, это скандалы не спортивные, это попытки исключить Россию из элитного клуба великих держав, доиграть, так сказать, "холодную войну". Мол, красного флага у вас больше нет, блока больше нет и великого спорта тоже нет, а если вы продолжаете соревноваться, мы вас поставим на место другим способом", - заявил он.

Еще одна причина допинговых скандалов - стремление Запада подчеркнуть "фундаментальную порочность русских", считает эксперт, доказать себе и другим, что Россия ведет себя нечестно, некрасиво и иметь с ней дела не стоит.

"Сказать "ну раз вы с нами так обращаетесь, то мы не будем выступать", это лить воду на мельницу врагов, фиксировать их победу окончательную и бесповоротную", - полагает глава Экспертного совета ЭИСИ.

Кузнецов также считает, что в ближайшее время ситуация с допинг-контролем изменится. Хотя бы в силу развития лабораторной диагностики. Например: за счет расширения использования более объективных и менее унизительных для спортсменов анализов крови.

Власть Позиция Допинговые скандалы

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