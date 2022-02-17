Эксперт Ногайлиева объяснила, как пенсионеры могут списать свои долги

У пенсионеров есть несколько способов законно избавиться от своих долгов. Об этом рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева, сообщает агенство "Прайм".

По словам эксперта, долг пенсионера можно списать еще во время судебного процесса о его взыскании - если долг возник более трех лет назад. Для этого нужно заявить о пропуске истцом-взыскателем срока исковой давности.

"Статья 207 Гражданского кодекса РФ ограничивает период возможного взыскания долга тремя годами, за исключением некоторых обязательств, к которым исковая давность не применяется или ее срок сокращен", - указывает эксперт.

После судебного решения о взыскании задолженности у пенсионера также есть возможность долг уменьшить или вовсе от него освободиться. Так, по словам Ногайлиевой, от взысканий долгов защищена пенсия по случаю потери кормильца, выплачиваемая из федерального бюджета, и дополнительные выплаты к ней из региональных бюджетов.

Также пенсионер может подать в службу судебных приставов требование о сохранении пенсии в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России или по своему месту жительства, если его величина превышает общероссийскую. Взыскать эту сумму приставы уже не смогут, отмечает эксперт.

Наконец, любой пенсионер также может стать банкротом. Условиями для банкротства пенсионера являются: наличие долга свыше 500 000 рублей, невозможность его выплачивать из-за маленького дохода и более 3 месяцев просрочки. Если же сумма долгов не превышает 500 000 рублей, то провести процедуру банкротства можно во внесудебном порядке - подав заявление в центр предоставления государственных и муниципальных услуг.