Эксперты: Поддельные сигареты и оборудование для их производства нужно уничтожать

17 февраля к рассмотрению в первом чтении Госдумой запланирован проект закона о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые направлены на дальнейшее сокращение доли нелегальной табачной продукции в России. Предложенные депутатами фракций "Единая Россия" и ЛДПР поправки должны содействовать разрешению правовой коллизии, которая в настоящее время оставляет возможность многократного использования изъятого оборудования для производства поддельных сигарет.

Новая норма предполагает уничтожение изъятой из незаконного оборота табачной продукции и технологического оборудования, на котором она производилась. По мнению авторов законопроекта, это позволит сократить потери федерального бюджета и прямо ограничить доступность контрафактной продукции на национальном рынке.

По мнению экспертов, ключевым аргументом к принятию закона должна стать защита здоровья населения страны. По словам юриста, судебного эксперта Юрия Капштыка, как только лица при наличии доказательной базы уличены в том, что они занимаются производством нелегальной, в т.ч. и контрафактной продукции, следует фактически применять предлагаемые проектом закона меры по уничтожению такой продукции и оборудования.

Он также отметил, что усиление системного контроля приведет к легализации деятельности "серых" производителей, тем самым подтолкнув их к производству и обороту исключительно сертифицированной продукции с полной уплатой соответствующих налогов.

Председатель комитета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты РФ Александр Борисов выразил уверенность в том, что прозрачность табачного рынка необходимо повышать, а предложенная инициатива - одна из важнейших мер в этом направлении на сегодняшний день.

Борисов считает, что уровень продажи нелегальных табачных изделий в России остается высоким - 10-12% от общего оборота, - при сокращении темпов роста на дистанции 3-5 лет. По его словам, законопроект своевременно ликвидирует пробел в действующем законодательстве, так как использование недобросовестными производителями арендованного оборудования является очевидным злоупотреблением правом.

Эксперт также отметил разнообразие действующего арсенала регуляторных мер (введение цифровой маркировки, повышение штрафов за оборот немаркированной продукции и прочее) по борьбе с контрафактом и контрабандой. При этом уровень их внедрения и практического применения требует дальнейшего развития и проработки.

Табачный рынок стал первым в России, где была протестирована маркировка продукции цифровыми кодами. Пилотный проект по маркировке сигарет и папирос стартовал в марте 2018 года, а с 1 июля 2020 года был окончательно запрещен оборот немаркированной табачной продукции.