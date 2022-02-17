ФАС: Никакой речи о мировом соглашении в споре с Apple не идет

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продолжает вести дело против Apple о злоупотреблении на рынке приложений, и пока стороны не обсуждают вероятность мирового соглашения. Об этом на брифинге сообщил руководитель ФАС Максим Шаскольский.

Дело против американской компании было открыто в конце октября прошлого года, после того как Apple отказалась устранить нарушение, связанное с отсутствием в приложениях из AppStore возможности оплаты товаров и услуг через внешние ссылки. Крайним сроком в предупреждении ФАС, выданном в августе прошлого года, значилось 30 сентября прошлого года. Американская компания, в свою очередь, оспаривает законность этого предупреждения.

Теперь в качестве третьих лиц к рассмотрению дела привлечены "Яндекс" и ассоциация "Интернет-видео". В связи с этим предполагалось, что, вероятно, Apple захочет пойти на мировую. Однако "там пока все еще в стадии рассмотрения, и никакой речи пока о мировом соглашении не идет", сказал 17 февраля Шасколький, добавив, что аналогичные нарушения в других странах также преследуются (цитата по "Интерфаксу").

Рассмотрение иска ожидается 23 марта.