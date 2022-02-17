ФАС подписала с IT-компаниями меморандум о принципах работы на цифровых рынках

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 17 февраля подписала меморандум с IT-компаниями о присоединении к принципам взаимодействия участников цифровых рынков.

Среди подписавшихся - руководитель ФАС Максим Шаскольский, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и 11 компаний - "Яндекс", Сбербанк, Ozon, VK, Lamoda, "Циан", "Руссофт", Wildberries, 1C, "Авито" и Aliexpress.

Меморандум включает утвержденные участниками цифрового рынка базовые принципы добросовестного поведения. Они были разработаны в конце прошлого года на экспертном совете при ФАС по развитию конкуренции в области IT-технологий.

Предполагалось создание основ саморегулирования на цифровых рынках, которое предупреждает недобросовестное поведение бизнеса в отношении потребителей, конкурентов и других лиц. В будущем к меморандуму смогут присоединиться и другие компании.