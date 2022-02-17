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Текст:   Михаил Загайнов 
09:00 17.02.2022

ФАС проверит сообщения о росте цен на тепло для россиян

Федеральная антимонопольная служба проанализирует сообщения в СМИ и соцсетях о росте цен на отопление для населения. Ведомство намерено оценить соблюдение антимонопольного и тарифного законодательства в этой сфере, сообщили в пресс-службе ФАС.
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

В антимонопольной службе подчеркнули, что согласно статье 157 Жилищного Кодекса РФ конечные тарифы на жилищно-коммунальные услуги рассчитывают и утверждают региональные органы власти. Пожаловаться на суммы, которые вошли в итоговую квитанцию за услуги ЖКУ, можно в Государственную жилищную инспекцию.

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Итоговая квитанция за услуги ЖКХ разделена на две части: жилищные и коммунальные услуги. К жилищным относятся, в том числе содержание дома, то есть средства, которые затем направляются непосредственно на комплексные ремонтно-восстановительные мероприятия дома, и поддержание чистоты в нем. Коммунальные услуги - это тепло-, электро,- водоснабжение и газ.

"Правительство Российской Федерации определяет размер индекса платы граждан за коммунальные услуги в полном соответствии с социальной направленностью государственной тарифной политики", - подчеркнули в ФАС.

Индексация тарифов на услуги ЖКХ происходит ежегодно с июля. Так, в 2021 году изменение цен за коммунальные услуги в среднем по стране не превысило 3,1%, на обращение с ТКО - на 1,9%. По оценкам ФАС, эти цифры соответствуют параметрам, утвержденным правительством.

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