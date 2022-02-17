Глава МИД Франции Ле Дриан: Норм безопасности в Европе больше нет

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о том, что больше нет норм безопасности в Европе, так как пакты о контроле над вооружениями "почти устарели или не имеют значения".

"В то время, как Россия требует стабильности, гарантий, с нашей стороны тоже исходит требование стабильности и гарантий. Европе нужны гарантии безопасности и стабильности", - сказал французский министр в интервью изданию Finantial Times. Он также подчеркнул, что Европа готова все это обсуждать.

Отвечая на вопрос об отводе войск России от границы с Украиной, Ле Дриан высказал мнение о необходимости посмотреть, чем закончатся маневры в Черном море, на территории Беларуси и рядом с украинской границей.

Напомним, что в конце 2021 года Россия представила проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. В документах обозначены ключевые требования Москвы по нерасширению НАТО и неразмещению ударных вооружений альянса у границ РФ. С Западом до сих пор не достигнуты договоренности по этой теме.