Границу США с Мексикой будут охранять собаки-роботы

Границу США с Мексикой протяженностью более трех тысяч километров будут охранять собаки-роботы. О проекте американского департамента внутренней безопасности сообщает The Guardian. Четвероногие машины уже помогали полиции Нью-Йорка патрулировать улицы, а в Гонолулу их использовали для тестирования бездомных на ковид.

На границу же отправят робопсов продвинутой модификации. В них встроены различные типы камер (тепловизоры, ночного видения) и датчики (химические, для обнаружения оружия). В теории производитель может оснастить "собачек" дальнобойными пушками, поражающими цели в радиусе 1200 метров. Но пока робопсы все же кусаться не будут. Каждый из них стоит от 90 до 150 тысяч евро. Они способны преодолевать пески, камни и холмы.

Правозащитники опасаются, что собаки-роботы сделают границу, ставшую полигоном для испытания ноу-хау от "Большого Брата", еще более мрачной. А некоторые увидели в них сходство с "машинами конца света" из сериала-антиутопии "Черное зеркало".