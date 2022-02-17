Платформа HeadHunter составила рейтинг самых популярных работодателей

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru составила рейтинг самых привлекательных для россиян работодателей 2021 года. Согласно данным исследования, ими признаны такие компании как Сбербанк, "2ГИС", Okko и другие.

Рейтинг HeadHunter разделен на крупнейшие (численность от 5001 человек), крупные (от 1001 до 5000 человек), средние (251 до 1000 человек) и малые компании (от 100 до 250 человек).

В категории крупнейших лидерами рейтинга стали Сбербанк, "Росатом" и "Газпром нефть". Среди крупных первые три строчки заняли "2ГИС", Bayer и Huawei. Топ-3 средних по привлекательности среди соискателей выглядит следующим образом: Okko NVIDIA и онлайн-кинотеатр IVI. Среди небольших компаний лидерами стали сервисная и инжиниринговая компания GREEN, хоккейный клуб СКА и DeLonghi LLC.

Рейтинг сформирован на основе трехстороннего анализа: готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя (40% от общей оценки), желание опрошенных сервисом соискателей работать там (40% от общей оценки) и оценка HR-функция компании (20% от общей оценки).

Всего платформа оценила 738 организаций со всей страны.