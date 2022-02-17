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17.02.2022 14:10
Рубрика: Общество

Хирург Купряшов рассказ, как предотвратить тромбоз после COVID-19

Текст: Николай Грищенко

После выздоровления от COVID-19 людям следует более щепетильно относится к здоровью, так как постковидный синдром чреват многочисленными заболеваниями. Одним из них является развитие тромботических осложнений, инфаркт и инсульт.

Фото: iStock
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Как сообщил aif.ru сердечно-сосудистый хирург, доктор медицинских наук Алексей Купряшов, при любом воспалении активизируется свертываемость крови и к тому же коронавирусная инфекция поражает внутреннюю выстилку сосудов, что также активирует повышенную свертываемость крови. Поэтому в схемах лечения ковида сейчас предусмотрена антитромботическая терапия.

Чтобы принять решение о прекращении или продолжении приема антикоагулянтов, врач назначит лабораторные анализы: расширенную коагулограмму и анализ крови на Д‑димер.

При этом, как отметил, эксперт - профилактикой тромботических осложнений должны заниматься только врачи. Самолечение опасно и бесконтрольный прием кроворазжижающих препаратов повышает риск внутренних кровотечений и агрессивно влияет на желудок, а потому они опасны для людей с заболеваниями пищеварительного тракта.

Хирург также развенчал распространенный миф, что для профилактики тромбоза нужно пить больше воды.

"Жидкость нужна для снижения интоксикации, выведения токсинов, на гемостаз обильное питье не влияет. Чтобы снизить риск тромбозов, надо нормализовать артериальное давление (при необходимости медикаментозно), отказаться от курения, применять при варикозе эластичное бинтование ног и компрессионные чулки", - говорит Алексей Купряшов.

"РГ" напоминает, что самолечение опасно. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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