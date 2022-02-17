Иммунолог Крючков рассказал об особенностях гриппа после COVID-19

По статистике осенью и зимой человек два-три раза болеет острыми респираторными вирусными инфекциями, среди которых может быть и грипп.

"Если COVID-19 протекает в тяжелой форме, остаются последствия, и на этот фон наслаивается гриппозная инфекция, то она может протекать тяжелее", - рассказал в эфире радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Он отметил, что постковидный синдром диагностируют примерно через месяц после острой фазы COVID-19. И минимум 30 дней нужно вести себя крайне осмотрительно, стараться избегать мест массового скопления людей, где велик риск заразиться SARS-CoV-2.

"Если спустя месяц у человека сохраняется хотя бы один симптом, нарушающий качество жизни (со стороны нервной системы, легких, сердечно-сосудистой системы, кожи и так далее), наложение дополнительной инфекции нежелательно. Организму будет тяжелее справиться с эпизодом того же гриппа", - добавил Крючков.