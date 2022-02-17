IT-компании согласились отказаться от недобросовестных практик

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подписала меморандум с IT-компаниями о присоединении к принципам взаимодействия участников цифровых рынков. Документ предполагает саморегулирование отрасли и отказ от недобросовестных практик по отношению к потребителям, конкурентам и другим участникам рынка.

В числе основных принципов документа свободный доступ к информации о том, как происходит ранжирование результатов поиска, и принцип недопущения расширительных и двусмысленных формулировок в правилах работы цифровых платформ. В результате последнего, как правило, страдают пользователи, чьи аккаунты могут быть удалены или заблокированы без объяснения причин.

Принципы разработаны на базе практики ФАС России и антимонопольных органов других стран и учитывают весь спектр нарушений антимонопольного законодательства, выявленных или расследуемых в мире на настоящий момент.

"Для дальнейшего развития отрасли важны механизмы саморегулирования, без "жесткого" регуляторного вмешательства, а также сбалансированный и равный подход к участникам рынка. Необходимо уделить особое внимание созданию благоприятных условий для потребителей, малого и среднего бизнеса", - заявил глава ФАС Максим Шаскольский.

Большинство из вопросов регулируемых меморандумом уже закреплены в гражданском и антимонопольном законодательстве, однако подписавшие ее компании убеждены в том, что это подтвердит приверженность участников рынка следовать добросовестным правилам ведения бизнеса.

Среди подписавших документ - Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и 11 компаний - "Яндекс", Сбербанк, Ozon, VK, Lamoda, "Циан", "Руссофт", Wildberries, 1C, "Авито" и Aliexpress.

Все подписавшие документ отмечают его сбалансированность, отвечающую интересам всех участников рынка. "Подписание меморандума способствует развитию конкуренции и улучшению пользовательского опыта", - заявили в пресс-службе "Яндекса".

В Ozon отмечают значимость цифровых платформ для общества сегодня. В этой связи в компании считают принципиально важным определить правила разумности и добросовестности деятельности цифровых платформ. "Определяющее влияние платформы оказывают и на поведение граждан, вплоть до формирования предпочтений и привычек", - отметили в пресс-службе компании.

"На молодом рынке цифровых платформ регулирование должно быть мягким и гибким, чтобы дать ему возможность сформироваться и окрепнуть, в противном случае это может привести к значительному замедлению развития онлайн-платформ, и, как результат, к снижению доходов российских предпринимателей, которые осуществляют деятельность через подобные онлайн-площадки", - пояснили в пресс-службе Wildberries, отметив, что подписание меморандума создает и механизм для разрешения споров: возникающие противоречия в досудебном порядке будут обсуждаться игроками на Экспертном Совете ФАС.

"Мы уверены, что подобное "мягкое" регулирование - наиболее правильный подход для развивающихся IT рынков", - сообщил Виктор Топадзе, директор по юридическим вопросам и взаимодействию с органами власти компании "Авито". Представитель "Авито" напомнил о недавнем мировом соглашении между "Яндексом" и IT-компаниями по так называемому делу о "колдунщиках", отметив, что оно полностью соответствует принципам, заложенным в меморандуме.