Кабмин продлит упрощенный порядок установления инвалидности до 1 июля

В правительстве отмечают небольшое снижение новых случаев коронавирусной инфекции, но она продолжает распространяться, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин. Если еще несколько недель назад заболеваемость удваивалась, то на прошлой увеличилась всего на 18,5 процента.

Система здравоохранения продолжает работать в сложнейших условиях, а сеть медицинских учреждений поддерживается в высокой степени готовности, подчеркнул глава кабмина на президиуме координационного совета по борьбе с инфекцией. "Для пациентов с ковидом по всей стране развернуто свыше двухсот двадцати тысяч коек. К сожалению, в стационарах на лечении много детей. Это одна из особенностей "омикрона". Уже говорил ранее о том, что в наших больницах должно быть все необходимое для оказания помощи не только взрослым, но и маленьким пациентам", - подчеркнул Мишустин. Важное значение по-прежнему имеет тестирование населения на наличие инфекции. Ежедневно проводится около 700 тестов на 100 тысяч человек. "Это даже выше рекомендованного уровня. Такая диагностика позволяет оперативно выявлять инфекцию и быстрее помогать заболевшим", - подчеркнул премьер, потребовав не снижать объемы.

Правительство продлит упрощенный порядок установления инвалидности до 1 июля, сообщил Михаил Мишустин. Гражданам не надо будет лично обращаться в бюро медико-социальной экспертизы, чтобы подтвердить ранее присвоенную группу инвалидности или чтобы получить ее впервые. "Это и дальше станет происходить дистанционно - медучреждения сами передадут все нужные документы. Не потребуется дополнительных обследований. Заочно будут назначены и, соответственно, меры поддержки, которые предусмотрены для людей с ограничениями по здоровью, - пенсии, технические средства реабилитации", - напомнил председатель правительства. Правила касаются и граждан, пострадавших на производстве или имеющих профессиональные заболевания. "Они также до первого июля смогут удаленно оформлять справки, необходимые для получения страховых выплат, без посещения бюро медико-социальной экспертизы", - сказал премьер-министр.

Подъем заболеваемости COVID-19 продолжается, и эпидемиологическая ситуация остается достаточно напряженной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В то же время на прошлой неделе прирост новых случаев составил всего 18,5 процента, в то время как несколькими неделями ранее их количество удваивалось. Снижается общая доля Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. "Эпидпроцесс уходит дальше, в восточные регионы, - подчеркнула главный санитарный врач страны. - Столичные регионы сегодня составляют небольшой удельный вес, и 79 процентов - почти 80 - приходится на иные субъекты Российской Федерации". Увеличилось число субъектов Федерации, где фиксируется снижение заболеваемости. "Если на предыдущей неделе это была только Москва, то на ушедшей неделе это уже 10 субъектов", - сообщила Попова.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о позитивной динамике в городе: за неделю количество заболевших уменьшилось на треть, а количество госпитализаций - на 15 процентов. "Только за последние три дня высвободилось около тысячи коек. Соответственно, мы начали переводить большие клиники, например Филатовскую больницу, на нормальную плановую работу", - рассказал столичный градоначальник. Пока что напряженно в поликлиниках, куда за прошедшую неделю обратились 655 тысяч человек с ОРВИ и ковидом. "Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но надеемся, что на следующей неделе все уже будет в приемлемых рамках", - поделился Собянин ожиданиями.

Система здравоохранения продолжает работать в сложнейших условиях, а сеть медицинских учреждений поддерживается в высокой степени готовности

Притом что темпы прироста новых пациентов несколько замедлились, их общее количество под наблюдением врачей в два раза больше, чем в осеннюю волну коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Прежде всего нагрузка приходится на амбулаторно-поликлиническое звено, и практически 92,5 процента пациентов получают помощь именно в поликлиниках", - привел он данные. В больницах остаются 194 тысячи человек, что на 11 процентов больше, чем неделей ранее. Из общего числа заболевших 17 процентов - это несовершеннолетние. Основная масса - почти 98 процентов - тоже лечатся амбулаторно. На госпитализации находятся 10 233 ребенка. Принятые противоэпидемические меры дали свой эффект, считает глава минздрава. Снижение госпитализаций детей за неделю составило 6 процентов. В структуре госпитализированных 2,3 процента находятся в тяжелом состоянии. Их число за неделю снизилось на 3 процента. Вакцинацию от коронавируса в стране прошли более 60 тысяч подростков, сообщил министр. "Мы видим, что приверженность возрастает и переносится вакцина хорошо", - сказал он.

Наибольшую тревогу сегодня вызывают граждане старше 65 лет. В этой возрастной группе максимальной рост заболеваемости, констатировала глава Роспотребнадзора.