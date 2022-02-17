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17.02.2022 00:27
Рубрика: Власть

Кабмин продлит упрощенный порядок установления инвалидности до 1 июля

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Столичный выпуск № 36(8684)
В правительстве отмечают небольшое снижение новых случаев коронавирусной инфекции, но она продолжает распространяться, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин. Если еще несколько недель назад заболеваемость удваивалась, то на прошлой увеличилась всего на 18,5 процента.
Михаил Мишустин призвал на фоне распространения ковида избавить людей от хождения по инстанциям. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин призвал на фоне распространения ковида избавить людей от хождения по инстанциям. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин призвал на фоне распространения ковида избавить людей от хождения по инстанциям. Фото: РИА Новости

Система здравоохранения продолжает работать в сложнейших условиях, а сеть медицинских учреждений поддерживается в высокой степени готовности, подчеркнул глава кабмина на президиуме координационного совета по борьбе с инфекцией. "Для пациентов с ковидом по всей стране развернуто свыше двухсот двадцати тысяч коек. К сожалению, в стационарах на лечении много детей. Это одна из особенностей "омикрона". Уже говорил ранее о том, что в наших больницах должно быть все необходимое для оказания помощи не только взрослым, но и маленьким пациентам", - подчеркнул Мишустин. Важное значение по-прежнему имеет тестирование населения на наличие инфекции. Ежедневно проводится около 700 тестов на 100 тысяч человек. "Это даже выше рекомендованного уровня. Такая диагностика позволяет оперативно выявлять инфекцию и быстрее помогать заболевшим", - подчеркнул премьер, потребовав не снижать объемы.

Фото: iStock
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Правительство продлит упрощенный порядок установления инвалидности до 1 июля, сообщил Михаил Мишустин. Гражданам не надо будет лично обращаться в бюро медико-социальной экспертизы, чтобы подтвердить ранее присвоенную группу инвалидности или чтобы получить ее впервые. "Это и дальше станет происходить дистанционно - медучреждения сами передадут все нужные документы. Не потребуется дополнительных обследований. Заочно будут назначены и, соответственно, меры поддержки, которые предусмотрены для людей с ограничениями по здоровью, - пенсии, технические средства реабилитации", - напомнил председатель правительства. Правила касаются и граждан, пострадавших на производстве или имеющих профессиональные заболевания. "Они также до первого июля смогут удаленно оформлять справки, необходимые для получения страховых выплат, без посещения бюро медико-социальной экспертизы", - сказал премьер-министр.

Подъем заболеваемости COVID-19 продолжается, и эпидемиологическая ситуация остается достаточно напряженной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В то же время на прошлой неделе прирост новых случаев составил всего 18,5 процента, в то время как несколькими неделями ранее их количество удваивалось. Снижается общая доля Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. "Эпидпроцесс уходит дальше, в восточные регионы, - подчеркнула главный санитарный врач страны. - Столичные регионы сегодня составляют небольшой удельный вес, и 79 процентов - почти 80 - приходится на иные субъекты Российской Федерации". Увеличилось число субъектов Федерации, где фиксируется снижение заболеваемости. "Если на предыдущей неделе это была только Москва, то на ушедшей неделе это уже 10 субъектов", - сообщила Попова.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о позитивной динамике в городе: за неделю количество заболевших уменьшилось на треть, а количество госпитализаций - на 15 процентов. "Только за последние три дня высвободилось около тысячи коек. Соответственно, мы начали переводить большие клиники, например Филатовскую больницу, на нормальную плановую работу", - рассказал столичный градоначальник. Пока что напряженно в поликлиниках, куда за прошедшую неделю обратились 655 тысяч человек с ОРВИ и ковидом. "Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но надеемся, что на следующей неделе все уже будет в приемлемых рамках", - поделился Собянин ожиданиями.

Система здравоохранения продолжает работать в сложнейших условиях, а сеть медицинских учреждений поддерживается в высокой степени готовности

Притом что темпы прироста новых пациентов несколько замедлились, их общее количество под наблюдением врачей в два раза больше, чем в осеннюю волну коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Прежде всего нагрузка приходится на амбулаторно-поликлиническое звено, и практически 92,5 процента пациентов получают помощь именно в поликлиниках", - привел он данные. В больницах остаются 194 тысячи человек, что на 11 процентов больше, чем неделей ранее. Из общего числа заболевших 17 процентов - это несовершеннолетние. Основная масса - почти 98 процентов - тоже лечатся амбулаторно. На госпитализации находятся 10 233 ребенка. Принятые противоэпидемические меры дали свой эффект, считает глава минздрава. Снижение госпитализаций детей за неделю составило 6 процентов. В структуре госпитализированных 2,3 процента находятся в тяжелом состоянии. Их число за неделю снизилось на 3 процента. Вакцинацию от коронавируса в стране прошли более 60 тысяч подростков, сообщил министр. "Мы видим, что приверженность возрастает и переносится вакцина хорошо", - сказал он.

Наибольшую тревогу сегодня вызывают граждане старше 65 лет. В этой возрастной группе максимальной рост заболеваемости, констатировала глава Роспотребнадзора.

Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства Пандемия коронавируса COVID-19

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