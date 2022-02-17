Как бороться с астенией, на которую жалуются 75% переболевших ковидом россиян

Научила ли нас пандемия быть внимательными к своему здоровью, не верить "сарафанному радио" и не пускать на самотек пресловутую "слабость", рассказывает новое исследование ВЦИОМ.

"52 процента участников опроса считают, что эта напасть их минула, 26 процентов убеждены, что болели ковидом, и тесты это подтвердили. Еще у семи были явные признаки болезни, но анализы отрицательные. А 13 процентов рассказали, что не обратили внимание на симптомы и сэкономили на тестах", - привел полученные данные директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин.

По словам социолога, 79 процентов переболевших сталкивались с последствиями коронавируса: примерно у половины - это нарушение вкуса и запаха, а у 17 процентов наблюдалось ухудшение настроения, тревожность и другие психологические проблемы. Очень показательная цифра, считают специалисты, касается отношения россиян к собственной реабилитации: 80 процентов опрошенных не пытались что-либо предпринимать для восстановлению здоровья.

Ученые интересовались и тем, кто учил заболевших, как лечиться. На первом месте все-таки врачи. К ним обращались 64 процента болевших ковидом респондентов. А второе, к сожалению, уверенно занимают Интернет и "сарафанное радио" соседок и родственников: к ним прибегли за ответами на больные вопросы по 21 проценту россиян. Десятая же часть наших граждан решила, что "так все пройдет".

Знают ли люди, с помощью чего бороться с постковидной слабостью? 58 процентов ответило, что не в курсе. Семь - предложило витамины, два - популярный в народе препарат "Милдронат". "Хорошо, что в этом исследовании мы не встретили подорожник и чеснок", - прокомментировал Родин.

Между тем, по словам руководителя отдела профилактики когнитивных и психоэмоциональных нарушений Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Вероники Шишковой, визитной карточкой постковида является астения. На нее жалуются 75 процентов переболевших, а постковидный синдром может длиться больше года.

"Усталость от астении отличается. В первом случае мы выспались и утром встали совершенно здоровыми, ну в крайнем случае уехали в отпуск и вернулись полными сил, - сказала она. - Астения - это патологическое состояние. Нагрузки, которые вызывают слабость, могут быть незначительными. Пациенты рассказывают: сел есть, к концу обеда так устал, как будто грузил что-то. Ничего не хочу, лежу с закрытыми глазами. Нет сил даже смотреть телевизор". Такое состояние без лечения (медикаментозного в том числе) преодолеть не получится. Кроме прогулок, дыхательной гимнастики, лечебной физкультуры, физиотерапии, психотерапии и когнитивно-поведенческой терапии врачами при тяжелой форме астении назначаются медикаментозные препараты. "Они дадут возможность пациенту активизироваться (встать с дивана) и восстановиться", - объяснила Шишкова.

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