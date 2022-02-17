Как может быть изменена программа льготной ипотеки

Для каждого региона разрабатываются собственные условия льготной ипотеки. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на совместном заседании коллегии минстроя и комиссии Госсовета по строительству, ЖКХ и городской среде, где обсуждалась стратегия развития отрасли до 2030 года.

Сейчас, как отметил Хуснуллин, показатели по выдаче ипотечных кредитов отличные. Но главная угроза - повышение ключевой ставки ЦБ ради снижения инфляции. Необходимо найти баланс между борьбой с инфляцией и достижением целей нацпроекта "Жилье и городская среда". Правительство регулярно обсуждает этот вопрос с Центробанком, добавил вице-премьер. Необходимо пересмотреть все подходы к льготным ипотечным программам, считает он.

Меры поддержки строительства в дальнейшем предполагается вводить в зависимости от ситуации в конкретном регионе. После анализа возможностей потенциального роста строительства (учитывались количество строящегося жилья, свободных квартир на рынке, покупательская способность населения, доля социального жилья и другие показатели) регионы поделили на семь основных кластеров. "Это совершенно новый подход к развитию регионов с точки зрения, где нужно строить, где не нужно, где какими мерами нужно поддерживать", - сказал Хуснуллин.

Программа льготной ипотеки с господдержкой под 7% завершается уже 1 июля 2022 года. Пока темпы выдачи ипотеки хорошие: за январь, как сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, выдано 96 тысяч кредитов, что на 1% больше, чем в январе 2020 года. При этом Мутко отметил, что февраль, вероятно, будет таким же, но к апрелю понадобятся меры по поддержке спроса на рынке. Председатель комиссии Госсовета и президент Татарстана Рустам Минниханов предложил продлить программу ипотеки с господдержкой на нынешних условиях до 2024 года. По его словам, льготная ипотека является одним из ключевых мероприятий в проекте стратегии развития отрасли до 2030 года в плане поддержания спроса на жилье.

"В то же время других реальных инструментов стимулирования спроса на жилье проект стратегии пока не предусматривает. В этой связи предлагается продлить действие программы до 2024 года для всех категорий, сохранив процентную ставку в размере 7% годовых. А также рассмотреть возможность увеличения суммы кредита до 6 млн рублей", - сказал он.

Кроме того, участники совещания обсудили состояние сферы ЖКХ - регионам необходимо снижать размер задолженности за коммунальные услуги. По словам Хуснуллина, долги за ЖКУ достигают 1,4 трлн рублей, из них 80-100 млрд задолжали бюджетные организации.

Меры поддержки строительства будут определены для каждого региона отдельно. Для этого субъекты поделили на семь основных кластеров

Минстрой подготовил план мероприятий по снижению задолженности, сказал глава ведомства Ирек Файзуллин. Кроме того, разработан комплекс мер, направленных на повышение адресности социальной поддержки населения.