Как может быть изменена программа льготной ипотеки

Сейчас, как отметил Хуснуллин, показатели по выдаче ипотечных кредитов отличные. Но главная угроза - повышение ключевой ставки ЦБ ради снижения инфляции. Необходимо найти баланс между борьбой с инфляцией и достижением целей нацпроекта "Жилье и городская среда". Правительство регулярно обсуждает этот вопрос с Центробанком, добавил вице-премьер. Необходимо пересмотреть все подходы к льготным ипотечным программам, считает он.
Меры поддержки строительства в дальнейшем предполагается вводить в зависимости от ситуации в конкретном регионе. После анализа возможностей потенциального роста строительства (учитывались количество строящегося жилья, свободных квартир на рынке, покупательская способность населения, доля социального жилья и другие показатели) регионы поделили на семь основных кластеров. "Это совершенно новый подход к развитию регионов с точки зрения, где нужно строить, где не нужно, где какими мерами нужно поддерживать", - сказал Хуснуллин.
Программа льготной ипотеки с господдержкой под 7% завершается уже 1 июля 2022 года. Пока темпы выдачи ипотеки хорошие: за январь, как сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, выдано 96 тысяч кредитов, что на 1% больше, чем в январе 2020 года. При этом Мутко отметил, что февраль, вероятно, будет таким же, но к апрелю понадобятся меры по поддержке спроса на рынке. Председатель комиссии Госсовета и президент Татарстана Рустам Минниханов предложил продлить программу ипотеки с господдержкой на нынешних условиях до 2024 года. По его словам, льготная ипотека является одним из ключевых мероприятий в проекте стратегии развития отрасли до 2030 года в плане поддержания спроса на жилье.
"В то же время других реальных инструментов стимулирования спроса на жилье проект стратегии пока не предусматривает. В этой связи предлагается продлить действие программы до 2024 года для всех категорий, сохранив процентную ставку в размере 7% годовых. А также рассмотреть возможность увеличения суммы кредита до 6 млн рублей", - сказал он.
Кроме того, участники совещания обсудили состояние сферы ЖКХ - регионам необходимо снижать размер задолженности за коммунальные услуги. По словам Хуснуллина, долги за ЖКУ достигают 1,4 трлн рублей, из них 80-100 млрд задолжали бюджетные организации.
Минстрой подготовил план мероприятий по снижению задолженности, сказал глава ведомства Ирек Файзуллин. Кроме того, разработан комплекс мер, направленных на повышение адресности социальной поддержки населения.