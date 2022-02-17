Как влияние геополитических факторов скажется на курсе рубля к марту

Специально для "Российской газеты" доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук оценил ситуацию и дал прогноз по движению курса рубля до конца февраля:
- Высказывания представителей администрации США о начале интервенции обвалили 14 февраля курс российской валюты до рекордных значений - 78,29 за доллар и 88,25 за евро. Но уже на следующий день реакция биржевого курса рубля была иной. Он укрепился до 75,27 за доллар и 85,97 за единицу европейской валюты.
Поддержку курса рубля оказывает дорогая нефть марки Urals (97,59 доллара за баррель) и начало налогового периода для российских экспортеров. Эти факторы, вместе с повышением 11 февраля Банком России ключевой ставки до 9,5 % годовых, значительной величиной золотовалютных резервов в размере 634,9 млрд долларов, положительным сальдо внешнеторгового баланса обеспечивают устойчивость российской валюты.
Какой курс рубля ждать до конца февраля и в начале марта
Обострения геополитического фактора снизилось, однако это не означает его исключения из списка негативных событий для рубля. До конца февраля и в начале марта нельзя исключить очередного витка.
А значит, и новых разговоров о санкциях. Это опустит курс российской валюты до 85-90 за доллар и до 100 рублей за евро.
При затихании геополитики негативным фактором для курса рубля остается анонсированное ФРС в марте увеличения ключевой ставки. Начало этого процесса будет усиливать доллар, ослаблять курсы валют развивающихся стран, в том числе и рубля.
В целом же, при благоприятном сценарии преодоления геополитического кризиса в конце февраля - первой половине марта мы ожидаем курс рубля в диапазоне 75-76 за доллар и 85-86,5 рубля и за евро.