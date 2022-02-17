Как влияние геополитических факторов скажется на курсе рубля к марту

За последние две недели на фоне развязанной Западом информационной "войны" против России, геополитический фактор стал основным, оказывающим влияние на курсы валют.

Специально для "Российской газеты" доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук оценил ситуацию и дал прогноз по движению курса рубля до конца февраля:

- Высказывания представителей администрации США о начале интервенции обвалили 14 февраля курс российской валюты до рекордных значений - 78,29 за доллар и 88,25 за евро. Но уже на следующий день реакция биржевого курса рубля была иной. Он укрепился до 75,27 за доллар и 85,97 за единицу европейской валюты.

Поддержку курса рубля оказывает дорогая нефть марки Urals (97,59 доллара за баррель) и начало налогового периода для российских экспортеров. Эти факторы, вместе с повышением 11 февраля Банком России ключевой ставки до 9,5 % годовых, значительной величиной золотовалютных резервов в размере 634,9 млрд долларов, положительным сальдо внешнеторгового баланса обеспечивают устойчивость российской валюты.

Какой курс рубля ждать до конца февраля и в начале марта

Обострения геополитического фактора снизилось, однако это не означает его исключения из списка негативных событий для рубля. До конца февраля и в начале марта нельзя исключить очередного витка.

А значит, и новых разговоров о санкциях. Это опустит курс российской валюты до 85-90 за доллар и до 100 рублей за евро.

При затихании геополитики негативным фактором для курса рубля остается анонсированное ФРС в марте увеличения ключевой ставки. Начало этого процесса будет усиливать доллар, ослаблять курсы валют развивающихся стран, в том числе и рубля.

В целом же, при благоприятном сценарии преодоления геополитического кризиса в конце февраля - первой половине марта мы ожидаем курс рубля в диапазоне 75-76 за доллар и 85-86,5 рубля и за евро.